Seit vergangenem Jahr laufen die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und den DRK-Kliniken. Jetzt soll gestreikt werden. Doch es gibt einen Streit über die Notdienstvereinbarung.

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi ruft rund 2.500 Beschäftige der Berliner DRK-Kliniken am Dienstag und Mittwoch zum Streik auf. Die DRK Kliniken haben dagegen jedoch eine einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht eingereicht. Der Streikaufruf richtet sich an alle nicht ärztlichen Beschäftigten. Das sind vor allem Pflegefachkräfte, aber zum Beispiel auch Therapeutinnen oder Handwerker.

Aus Sicht des Unternehmens gefährdet die von Verdi vorgeschlagene Notdienstvereinbarung die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Sie beschränke sich im Wesentlichen auf die Behandlung von lebensbedrohlichen Notfällen, so die Kritik. „Die DRK Kliniken Berlin respektieren das Streikrecht der Beschäftigten ausdrücklich. Gleichzeitig tragen sie eine besondere Verantwortung für die ihr anvertrauten Patientinnen und Patienten“, heißt es in einer Mitteilung.

Kritik: „Utopische Personalbesetzung“

Die Gewerkschaft hingegen wirft der Geschäftsführung vor, eine utopische Personalbesetzung während des Streiks einzufordern, die teilweise über der Regelbesetzung liege. „Das ist nicht angemessen. Das nimmt den Leuten ihr Streikrecht und verweigert ihnen, eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe“, sagt Verdi-Verhandlungsführerin Gisela Neunhöffer der Deutschen Presse-Agentur.

Man werde sich auf jeden Fall an die vorgeschlagenen Notdienste halten und dafür sorgen, dass dringende Notfälle versorgt würden, das gelte natürlich auch für mögliche Notfälle aufgrund von Glatteis. Während eines Streiks könnten Patienten auch an andere Krankenhäuser verwiesen werden, und nicht dringende Operationen verschoben werden

Kann der Streik stattfinden?

Neunhöffer rechnet im Laufe des Montags mit einer Entscheidung des Arbeitsgerichts. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Streik stattfindet.“ Laut Plan soll der Streik am Dienstag gegen 5.30 Uhr beginnen.

Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den DRK-Kliniken laufen seit Juli 2025, Ende Dezember 2025 endete die Friedenspflicht. Das aktuelle Angebot sieht Vergütungssteigerungen in Höhe von 6 Prozent innerhalb von 3 Jahren, eine Einmalzahlung von 250 Euro sowie eine Arbeitszeitverkürzung auf 38,5 Stunden pro Woche ohne Gehaltseinbußen vor. Verdi fordert eine Erhöhung von 5 Prozent im Jahr 2026 und eine weitere Erhöhung um 5 Prozent im Jahr 2027.

Die DRK Kliniken Berlin betreiben vier Krankenhäuser, ein Hospiz und eine stationäre Pflegeeinrichtung.