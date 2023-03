Hattingen - Nach den Schüssen auf einen Zeitungsboten in Hattingen ist ein Verdächtiger in Berlin festgenommen worden. Die Mordkommission habe die Spur des 32-jährigen Oberhauseners bis in die Hauptstadt verfolgen können, teilte die Polizei am Montag mit. Dort griff ein Spezialeinsatzkommando zu. Der 32-Jährige habe die Tat gestanden, zu seinem Motiv aber geschwiegen. Die Tatwaffe, ein Gewehr, sei ebenfalls gefunden und sichergestellt worden.

Ein Richter habe den Oberhausener wegen des Verdachts des versuchten Totschlags bereits in Untersuchungshaft geschickt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem am Samstag schwer verletzten 33-jährigen Hattinger Zeitungsboten um ein Zufallsopfer gehandelt hat.

Während der Tat gegen 3.10 Uhr befand sich der Zeitungsbote nach eigenen Aussagen in seinem Fahrzeug. Neben seinem Wagen habe sich ein ihm unbekannter Mann befunden, der plötzlich aus einem Auto eine Waffe geholt und mehrere Schüsse in seine Richtung abgegeben habe.

Eine ausgiebige Spurensuche und umfangreiche Ermittlungen hätten die Mordkommission auf die Spur des Oberhauseners gebracht. Wie genau dies geschah, wollten die Ermittler nicht verraten.