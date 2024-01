Weener - Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt im ostfriesischen Weener (Landkreis Leer) hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der Mann wurde am Sonntag festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Aurich am Montag auf Anfrage mitteilte. Nun werde geprüft, ob gegen den Verdächtigen ein Haftantrag gestellt wird, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde. Die Entscheidung darüber sollte im Lauf des Montages fallen. Einzelheiten zu dem Mann und zu dem Tatvorwurf nannte die Staatsanwaltschaft nicht.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 37 Jahre alter Mann in seiner Wohnung an schweren Verletzungen gestorben war. Die Umstände ließen auf ein Tötungsdelikt schließen, teilten die Ermittler mit.

Am Samstagnachmittag war ein Notruf wegen eines schwer verletzten Mannes bei der Polizei eingegangen. Am Einsatzort fanden Polizei- und Rettungskräfte den 37-Jährigen, der trotz sofortiger Rettungsversuche noch in der Wohnung starb.

Inzwischen wurde auch eine Obduktion des Leichnams vorgenommen. Zu den Ergebnissen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben.