Verdächtige Person - Polizeieinsatz an Schule in Peine

Peine - Eine verdächtige Person an einer Schule in Peine hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am Morgen wurden viele Einsatzkräfte zu einer Haupt- und Realschule beordert, teilte ein Sprecher mit. Es gab aber zunächst keine Hinweise darauf, dass sich Personen und insbesondere Schüler in Gefahr befinden, hieß es. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.