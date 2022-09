Verdächtige nach mutmaßlichem Mord in Autohaus in U-Haft

Hannover - Nach dem tödlichen Schuss auf einen 43-Jährigen in einem Autohaus in Hannover sitzen zwei 41 und 53 Jahre alte Männer in Untersuchungshaft. Ihnen werde gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch. Der Jüngere soll geschossen haben. Er soll moldawischer Staatsbürger sein, der mutmaßliche Mittäter Ukrainer. Der 43-Jährige war am Montag in den Geschäftsräumen des Autohandels im Stadtteil Ledeburg erschossen worden. Den Ermittlern zufolge war er ein Mitarbeiter in leitender Funktion. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Die beiden Tatverdächtigen wurden in der Nähe des Tatorts festgenommen, auch eine Schusswaffe wurde gefunden.