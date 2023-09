Stolzenau - Nachdem ein 33-Jähriger mit Küchenmessern verletzt worden ist, ermitteln die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der 33 Jahre alte Mann soll am Samstag in Stolzenau (Landkreis Nienburg/Weser) in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin eingedrungen sein, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Die 32 Jahre alte Frau und ein 34-jähriger Mann, der sich auch in der Wohnung befand, sollen den 33-Jährigen mit Messern verletzt haben. Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft geht nach dem Stand der Ermittlungen davon aus, dass die 32-Jährige und der 34-Jährige in Notwehr gehandelt haben, als sie sich verteidigt haben sollen.