Dorum - Bei einer Auseinandersetzung im Landkreis Cuxhaven sind ein 54-Jähriger schwer sowie ein 32-Jähriger und zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 32-Jährigen eingeleitet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach waren am Donnerstag zwei Männer in Dorum in Streit geraten. Der 32 Jahre alte Mieter hatte den Angaben zufolge das Dach eines Mehrparteienhauses betreten, was der 54 Jahre alte Vermieter verhindern wollte.

Es kam laut Polizei zu einer Schlägerei, bei der vermutlich auch ein Teleskopschlagstock eingesetzt wurde. Mitglieder der Feuerwehr, die zufällig vor Ort waren, hatten noch vor Eintreffen der Polizei in die Auseinandersetzung eingegriffen. Der Vermieter kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er leistete laut Polizei erheblichen Widerstand. Dabei wurden eine 27 Jahre alte Polizistin und ein 30 Jahre alter Polizist leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.