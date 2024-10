Verdacht des Kokainschmuggels - Einsatz in Neu Wulmstorf

Hamburg/Neu Wulmstorf - Wegen des Verdachts auf Kokainschmuggel sind Spezialeinsatzkräfte zu einer Gewerbehalle in Neu Wulmstorf (Kreis Harburg) ausgerückt. Der Einsatz habe bereits am Donnerstag begonnen, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg am Freitagvormittag zu entsprechenden Medienberichten. „Die Maßnahmen laufen noch.“ Nähere Details wollte er nicht nennen. Da die Untersuchungen noch andauerten, sei es unklar, wann die Ermittler mehr bekanntgeben könnten.