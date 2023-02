Verdacht der Kinderpornografie: Durchsuchungen in Halle

Halle - Die Polizei hat in Halle mehrere Wohnungen und Häuser wegen des Verdachts der Kinderpornografie durchsucht. Es gehe um den Verdacht des Erwerbs, Besitzes und die Verbreitung von Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen richteten sich gegen 41 Beschuldigte im Alter von 15 bis 67 Jahren. Es seien mehrere Datenträger und Speichermedien sichergestellt worden. Festnahmen gab es zunächst keine, wie es weiter hieß. 18 Durchsuchungsbeschlüsse seien am Mittwoch im Stadtgebiet vollstreckt worden.