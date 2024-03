Oranienburg - Bei dem metallischen Gegenstand, der vergangene Woche in Oranienburg gefunden wurde, handelt es sich um eine Bombe. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Der Blindgänger solle - wie bereits angekündigt - am Mittwoch entschärft werden. Ab 8.00 Uhr morgens müssen voraussichtlich 4300 Menschen ihre Wohnungen in dem 1000 Meter großen Radius um den Fundort verlassen. Die Stadt rechnet den Angaben zufolge damit, dass die Entschärfung am frühen Nachmittag abgeschlossen sein dürfte.

Ein Busshuttle bringt die Anwohnerinnen und Anwohner am Mittwoch demnach zu einem Bürgerzentrum. Die Entschärfung bringt laut Stadt außerdem Einschränkungen der Bahn mit sich, weil die Gleise zwischen den Bahnhöfen Lehnitz und Borgsdorf im Sperrkreis liegen. Für Fragen hat die Stadt ab Montag ein Bürgertelefon eingerichtet. In Oranienburg werden regelmäßig alte Bomben gefunden, die entschärft werden müssen.