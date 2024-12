Benjamin Henrichs wird RB Leipzig in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Nationalspieler verletzte sich beim 1:5 in München schwer.

Benjamin Henrichs (M) liegt schwer verletzt am Boden.

Leipzig - Für Nationalspieler Benjamin Henrichs ist die Saison nach einem Achillessehnenriss bereits beendet. Sein Club RB Leipzig bestätigte die schwere Verletzung des Verteidigers, die er sich am Freitagabend beim 1:5 bei Bayern München kurz vor dem Abpfiff ohne Fremdeinwirkung zugezogen hatte. Henrichs wird am Montag in München operiert und mehrere Monate ausfallen.

„Das ist natürlich ein Schock für Benny und erneut ein heftiger Schlag für uns“, sagte Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer. „Benny bekommt in dieser Situation jegliche Unterstützung, die er benötigt.“

Ersatz für die linke Seite gesucht

In dieser Saison hatte Leipzig bereits mehrere Monate auf die Stammspieler Xaver Schlager, Xavi Simons und David Raum verzichten müssen. In Henrichs kommt nun ein weiterer Leistungsträger hinzu.

In der Winterpause will Leipzig nun auf dem Transfermarkt aktiv werden, um den Ausfall zu kompensieren. Gesucht wird in erster Linie ein Spieler für die linke Abwehrseite. Henrichs Ausfall kann durch Lukas Klostermann und Lutsharel Geertruida kompensiert werden.