Berlin - Ein Mensch ist unter einen Zug am S-Bahnhof Oranienburger Straße in Berlin geraten und gestorben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, wie die Behörde am Mittwoch auf X (ehemals Twitter) mitteilte. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen worden.

Die Einsatzkräfte waren nach Angaben einer Polizeisprecherin am frühen Abend noch mit den Bergungsarbeiten befasst, der Verkehr der Linien S1 und S2 an dem S-Bahnhof war eingestellt. Eine Mordkommission habe nun die Ermittlungen übernommen. Eine Frau und der Fahrer der betroffenen S-Bahn haben den Angaben nach einen Schock erlitten. Informationen zum Opfer und zum mutmaßlichen Täter waren noch unklar. Der Vorfall soll sich um 14.15 Uhr ereignet haben.