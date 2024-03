In Genthin wird ein 55 Jahre alter Mann seit einem Jahr vermisst. Die Polizei will ein Tötungsdelikt nicht ausschließen - und ermittelt.

Genthin - Die Polizei sucht in Genthin (Landkreis Jerichower Land) nach einem 55 Jahre alten Mann und schließt ein Tötungsdelikt derzeit nicht aus. Auf der Suche nach dem Mann habe es am Dienstag und Mittwoch Durchsuchungen auf einem Gehöft im Genthiner Ortsteil Parchen gegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort habe der 55-Jährige zuletzt gewohnt. Der Vermisste sei am 4. März 2023 das letzte Mal lebend gesehen und am 20. März 2023 von seiner Mutter vermisst gemeldet worden sein.

Das Amtsgericht Stendal habe einen Durchsuchungsbefehl erlassen, weil der Verdacht eines Tötungsdeliktes vorliegt, hieß es. Während der Durchsuchung waren Kräfte der Polizeiinspektion Stendal, des Landeskriminalamtes und der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Der Mann wurde den Angaben zufolge dabei nicht gefunden, jedoch wurden Spuren und Beweismittel sichergestellt.