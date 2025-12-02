Ein Kunde erhält statt eines Tablets nur ein anderes Gerät – und ruft die Polizei. Was die Ermittler bei Paketfahrern und in deren Fahrzeug entdecken, sorgt für Aufsehen.

Braunschweig - Zwei Paketdienstfahrer sollen in Braunschweig hochwertige Elektronik aus Sendungen gestohlen haben. Die Polizei nahm beide Männer vorläufig fest, wie sie mitteilte. Gegen sie werde wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt.

Ein 59-Jähriger hatte ein Paket erhalten, das bereits geöffnet gewesen sei, teilte die Polizei weiter mit. Statt des bestellten Tablets habe sich darin lediglich ein anderes Elektronikteil befunden. Der Mann habe daraufhin die Polizei verständigt.

Hohlräume im Zustellfahrzeug dienten mutmaßlich als Verstecke

Die Staatsanwaltschaft ließ das Zustellfahrzeug durchsuchen. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben mehrere geöffnete und teilweise leere Kartons sowie hochwertige Elektronik sicher. Das Fahrzeug sei beschlagnahmt worden, weil sich darin Hohlräume befanden, die mutmaßlich als Verstecke genutzt worden seien.

Auch die Wohnung eines der Zusteller wurde durchsucht. Dort fanden die Ermittler weitere Elektronikartikel. Zudem stellten sie nach Polizeiangaben ein offenbar neuwertiges Mobiltelefon sicher, für das der Fahrer keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte.

Gerät des 59-Jährigen taucht wieder auf

Später meldete sich laut Mitteilung ein Disponent des Zustelldienstes bei der Polizei. Bei dem Fahrer, der das Paket am Vortag hätte zustellen sollen, sei ein Tablet gefunden worden – nach Angaben der Polizei das Gerät, das der 59-Jährige bestellt hatte. Die Ermittlungen dauern an.