Hannover - Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Wunstorf steht ein gleichaltriger Jugendlicher ab Montag (9.00 Uhr) in Hannover vor Gericht. Der Jugendliche muss sich wegen des Vorwurfs des heimtückischen Mordes am Landgericht Hannover verantworten. Nach Angaben des Gerichts ist die Hauptverhandlung nicht öffentlich. Sieben Verhandlungstage sind angesetzt. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte im Frühjahr Anklage gegen den 14-jährigen Deutschen erhoben. Seit seiner Verhaftung schweigt er zu den Vorwürfen.

Die beiden Jugendlichen hatten sich am 24. Januar zum Spielen getroffen, aber einer der 14-Jährigen kam nach der Verabredung nicht nach Hause zurück. Seine Leiche wurde auf einem Brachgelände gefunden. Bei der Obduktion wurde stumpfe Gewalteinwirkung als Todesursache festgestellt.