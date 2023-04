Frankfurt (Oder) - Wegen des Verdachts auf Kinderpornografie hat die Polizei in Ostbrandenburg zehn Wohnungen von Verdächtigen durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Polizisten am Mittwoch nach eigenen Angaben Beweismittel, darunter Laptops und elektronische Speichermedien. Diese würden nun ausgewertet, hieß es. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Cottbus richten sich demnach gegen zehn Männer im Alter von 24 bis 62 Jahren. Im Landkreis Uckermark wurden weiteren Angaben zufolge vier Objekte durchsucht, jeweils zwei in den Kreisen Barnim, Märkisch-Oderland sowie jeweils eine in Oder-Spree und in Frankfurt (Oder).