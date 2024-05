Bleicherode - Eine Bäckerei aus Thüringen hat mehrere Backwaren wegen des Verdachts auf darin enthaltene Fremdkörper aus Holz zurückgerufen. Betroffen von dem Rückruf sind gemischte Brötchen zum Fertigbacken in 540-Gramm-Verpackungen, wie die Panem Backstube GmbH mit Sitz in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) am Mittwochabend mitteilte. Es gehe um Produkte „Gut&Günstig Gemischte Brötchen zum Fertigbacken“ sowie „Kornmühle Gemischte Brötchen zum Fertigbacken“ mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 30. Mai 2024.

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes werde vom Verzehr der Backwaren abgeraten, hieß es in einer Mitteilung. Die Artikel wurden den Angaben zufolge bundesweit bei Netto Marken-Discount sowie in mehreren Bundesländern unter anderem bei Edeka und Marktkauf vertrieben. Verbraucher, die die Produkte mit den entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft hätten, könnten diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den Einkaufsmärkten zurückgeben, hieß es.