Fehlender Schnee hat die Skilifte im Thüringer Wald in dieser Wintersaison immer wieder gestoppt, auch den Lift am Fallbachhang in Oberhof.

Suhl/Oberhof - Die Wintersportsaison im Thüringer Wald ist nach Einschätzung des dortigen Tourismusverbandes bislang eine der schlechtesten seit Jahren. Nur an wenigen Tagen habe ausreichend Naturschnee für Wintersport wie Langlauf gelegen, sagte Stefan Ebert vom Regionalverbund Thüringer Wald am Samstag auf Anfrage. Auch der Kunstschnee auf den Alpinpisten habe bei frühlingshaften Temperaturen gelitten. „Zu Ferienbeginn war es noch ganz gut, aber durch den starken Temperaturanstieg ist er weg.“ Von den 20 Skiliften in Thüringens wichtigstem Urlaubsgebiet war am Samstag keiner geöffnet.

Wegen des am Wochenende in Oberhof ausgetragenen Rennrodel-Weltcups war auch die Liftanlage im dortigen Snowpark am Fallbachhang geschlossen. Lediglich das Winterlernland für Skianfänger unterhalb des Fallbachlifts in Oberhof konnte von angemeldeten Kursteilnehmern genutzt werden. Die Webcam des Snowparks zeigte Kinder auf spärlichen Kunstschneeresten.

Der fehlende Schnee habe sich in den Winterferien auch auf die Buchungslage in Ferienunterkünften ausgewirkt, so Ebert. Es seien deutlich weniger Gäste und auch weniger Tagesausflügler gekommen. Trotz Schneemangels angereiste Gäste hätten „schneelose Alternativen“ genutzt. So sei die Skihalle in Oberhof gut genutzt worden. Auch von der Oberhofer Tourist-Information hieß es, der Ort sei trotz Schneemangels voll gewesen. In Thüringen enden die Winterferien an diesem Wochenende. Im Nachbarbundesland Sachsen, aus dem viele Gäste in den Thüringer Wald kommen, dauern sie noch an.