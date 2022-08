Verbraucherschutzbericht: Mängel bei jeder zweiten Kontrolle

Hannover - Bei amtlichen Kontrollen der Lebensmittelüberwachung in niedersächsischen Betrieben hat es 2021 bei jeder zweiten Inspektion Beanstandungen gegeben - prozentual gesehen gleich viele wie im Vorjahr. Wie aus dem am Freitag in Hannover vorgelegten Verbraucherschutzbericht hervorgeht, wurden bei rund 50 Prozent aller Kontrollen im vergangenen Jahr Verstöße gemeldet - etwa gegen die Betriebshygiene, bauliche Mängel oder Kennzeichnungsfehler.

Im vergangenen Jahr wurden allerdings etwa 3500 weniger Kontrollen durchgeführt - rund 46.650. Es kam zu 501 Bußgeldverfahren und 150 Strafverfahren, wie Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) laut Mitteilung sagte. 2020 waren es noch 474 Bußgeldverfahren und 65 Strafverfahren.