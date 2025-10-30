Sachsen-Anhalt Verbraucherpreise steigen um 2,7 Prozent
Essen gehen wird teurer, Butter dagegen günstiger: Wie sich die Preise in Sachsen-Anhalt für Verbraucher im Oktober verändert haben.
30.10.2025, 11:16
Halle - Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent gestiegen. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes sind etwa Waren und Dienstleistungen (+5,7 Prozent) und der Bereich Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (+3,8 Prozent) besonders stark betroffen.
Günstiger als vor einem Jahr waren zuletzt Speisefette und Speiseöle zu erhalten (-13,1 Prozent). Auch für Gemüse (-4,9 Prozent) sowie Strom, Gas und andere Brennstoffe (-3,8 Prozent) mussten Verbraucher weniger bezahlen.