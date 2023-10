Ludwigsdorf - Die Bundespolizei hat an der Grenze zu Polen einen Autofahrer mit verbotenen Feuerwerkskörpern erwischt. In dem Transporter des 37-Jährigen entdeckten die Beamten in der Nacht zu Samstag mehrere Kartons mit pyrotechnischen Erzeugnissen, für die der Mann keine Erlaubnis hatte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Feuerwerkskörper hatten eine Nettoexplosivmasse von etwa 32 Kilogramm und wurden zur Vernichtung sichergestellt.