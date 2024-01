Leipzig - Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio hat seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr nach unten geschraubt. Die Preise für Ethanol und Treibhausgasminderung blieben unter Druck, teilte das Leipziger Unternehmen am Montag mit. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet das Management im Geschäftsjahr 2023/2024 (bis Ende Juni) nun noch 120 Millionen bis 150 Millionen Euro. Zuvor hatten die Erwartungen bei 200 Millionen bis 250 Millionen Euro gelegen. Weitere Details will Verbio mit seinen Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal am 8. Februar vorlegen.