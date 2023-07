Markkleeberg - Mehrere Verbände in Sachsen halten den Bau und die Nutzung von Solaranlagen im Wald für inakzeptabel. „Es gibt geeignetere Flächen als den Wald. In Zeiten von Klimawandel müssen der Schutz und Erhalt von Wäldern das oberste Ziel sein“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Positionspapier. Es sei absurd, dass in Zeiten von klimabedingten Kalamitätsflächen Wald gerodet werde. Der Wald sei in vielen Teilen Deutschlands durch die Folgen des Klimawandels deutlich geschwächt und geschädigt. Photovoltaik- Anlagen sollten dort errichtet werden, wo Eingriffe in Natur- und Umwelt am geringsten sind.

Das Positionspapier ist unter anderem vom Sächsischen Waldbesitzerverband, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Stiftung Wald für Sachsen, dem Naturschutzbund Deutschland und dem Landesjagdverband unterzeichnet.