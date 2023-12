Erfurt - Einige Thüringer Schwimmbäder und Thermen stehen nach Darstellung eines Verbands vor dem Aus. „Grund für die Situation sind die in den vergangenen Jahren gestiegenen Kosten, die derzeit durch die Einnahmen nicht gedeckt werden können“, teilte der Thüringer Heilbäderverband am Mittwoch mit. Die Gehälter in den Bädern hätten sich in den vergangenen sieben Jahren um durchschnittlich 77 Prozent erhöht. Seit 2021 seien auch die Ausgaben für Chemie und Verbrauchsmittel um 40 Prozent angestiegen.

Es sei unmöglich, die Kosten auf die Nutzer umzulegen und auch Zuschüsse aus den klammen Kassen der Kommunen seien gerade bei kleineren Städten und Gemeinden unrealistisch. Der Heilbäderverband forderte daher Landeszuschüsse in Höhe von rund 15 Millionen Euro für Bäder in Kommunen unter 20.000 Einwohnern. Sonst sei es entweder unmöglich, die Haushaltslöcher in den Kommunen zu schließen oder den Schwimmhallen drohe im Jahr 2024 das Aus. Im Landeshaushalt 2024 seien bislang keine finanziellen Hilfen vorgesehen, hieß es.