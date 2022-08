Verband sieht große Probleme für Kitas in Berlin

Berlin - Der Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger in Berlin sieht etliche der Einrichtungen in ihrer Existenz bedroht. Als Gründe nannte Geschäftsführer Lars Békési am Mittwoch einen immer dramatischeren Fachkräftemangel sowie steigende Sachkosten, die bei Energie und Lebensmitteln in den letzten Monaten geradezu explodiert seien. Nötig sei ein entschlossenes Gegensteuern des Senats mit einer auskömmlichen Finanzierung der Kitas.

Um den Kitas bei der Bewältigung der Kosten zu helfen, forderte Békési eine Einmalzahlung pro betreutem Kind sowie eine Anpassung der aus Sicht seines Verbandes viel zu niedrigen Sachkostenpauschale für 2023 und 2024. Als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel schlug der Verband unter anderem vor, die Tätigkeit an Kitas durch mehr Wertschätzung attraktiver zu machen und die Sozialarbeit auszubauen, um Erzieherinnen und Erzieher von fachfremden Tätigkeiten zu entlasten. Um qualifizierte Quereinsteiger zu gewinnen, müssten für diese die Hürden gesenkt werden.