Vor allem Risikogruppen sollten vorsichtig sein: Die Grippe-Saison steht bevor. Sind Apotheken und Ärzte ausreichend vorbereitet?

Wenn es kälter wird, beginnt auch in Sachsen-Anhalt wieder die Grippe-Saison. (Archivbild)

Halle - Vor Beginn der Grippewelle steht in den Apotheken des Landes ausreichend Impfstoff bereit. Er könne von den Ärzten abgerufen werden, einige Apotheken bieten die Impfung auf Nachfrage auch selbst an, sagte die Sprecherin vom Landesapothekerverband, Katrin Pohl, der Deutschen Presse-Agentur. Für Menschen ab 60 Jahren empfehle die Ständige Impfkommission einen besonderen Impfstoff. Auch dieser stehe bereit, hieß es.

Impfung vor allem für Risikogruppen

In Deutschland beginnt die Grippewelle meistens im Dezember. Zwischen Januar und März erreicht sie in der Regel ihren Höhepunkt. Da die Impfung einige Tage braucht, um ihren vollen Schutz aufzubauen, wird empfohlen, sich ab Oktober bis Mitte Dezember impfen zu lassen.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung für Risikogruppen – etwa Schwangere, Menschen ab 60 Jahren oder Personen mit chronischen Erkrankungen. Aber auch Menschen außerhalb der Risikogruppe können sich impfen lassen.

Letzte Grippewelle war stark

Nach Angaben des Verbraucherschutzamtes wurden in der vergangenen Grippe-Saison in Sachsen-Anhalt insgesamt 26.546 Fälle gezählt. Zu beachten sei laut einem Sprecher auch, dass Erkrankte nicht immer zum Arzt gehen - und diese Fälle entsprechend nicht registriert werden. Es sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Derzeit gebe es nur wenige Grippe-Fälle, hieß es weiter. Im vergangenen Jahr seien 58 Menschen mit oder an einer Infektion gestorben. Insgesamt sei die Welle 2024/25 doppelt so stark verlaufen wie ein Jahr zuvor, erklärte das Amt.