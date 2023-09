Berlin - Nach dem WM-Triumph der deutschen Basketballer erwartet der Berliner Basketball Verband erneut einen großen Andrang bei den Vereinen der Hauptstadt. „Nach der Bronze-Medaille sind wir überrannt worden“, sagte Präsident Stephan Herwig dem „Tagesspiegel“ (Montag) über den Effekt des dritten Platzes bei der Heim-EM im vergangenen Jahr. „Das wird dieses Jahr wieder passieren. Wir haben in allen Vereinen Wartelisten“, sagte Herwig.

In den letzten fünf Jahren hätte sich die Anzahl der Spieler, die beim Verband organisiert sind, verdoppelt, von 7900 auf fast 16.000. Dabei ist die Sportstätten-Infrastruktur in Berlin, wie für viele andere Sportarten auch, eine Herausforderung. „Da gibt es in Berlin einen Wettbewerb zwischen Hallenhockey, Handball, Volleyball. Wir haben in diesem Jahr 56 Mannschaften mehr gemeldet als im Jahr davor und jedes Wochenende zwischen 350 und 400 Spiele zu organisieren. Da sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es mit der Hallen-Situation nicht einfach ist“, sagte er.

Der Aufschwung sei auch Teil eines langwierigen Entwicklungsprozesses, etwa durch engere Zusammenarbeit mit Alba Berlin. Trotzdem spielten der Erfolg der Nationalmannschaft und die Vorbilder in Berlin eine große Rolle. „Ich war zufällig dabei, als Franz Wagner seine alte Schule besucht hat, vor zwei, drei Monaten. Was da los war. Das ist durch gar nichts zu ersetzen“, sagte Herwig.