Darmstadt/Erfurt - Die Polizei hat mehrere Jugendliche und Männer festgenommen, die eine Dating-Plattform für Raubüberfälle in Darmstadt genutzt haben sollen. Sie hätten sich in mindestens acht Fällen mit Opfern getroffen, diese mit Messern oder einer Schusswaffe bedroht und beraubt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Insgesamt hätten sie mehrere tausend Euro, EC-Karten und Smartphones erbeutet. Insgesamt durchsuchten Beamte am Mittwoch Wohnungen in Darmstadt, Büttelborn und Erfurt und nahmen dabei zehn Männer fest. Fünf von ihnen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren kamen in Untersuchungshaft.