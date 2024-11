Die Gäste halten in allen drei Sätzen bei Bundesliga-Konkurrent TSV Haching München mit, leisten sich aber in der entscheidenden Phase zu viele Fehler.

Bitterfeld scheidet nach 0:3 in München aus Pokal aus

München - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen sind im Achtelfinale des DVV-Pokals ausgeschieden. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt verlor am Sonntag das Duell bei Bundesligakonkurrent TSV Haching München nach 81 Minuten glatt in drei Sätzen (21:25, 23:25, 22:25). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatte Sebastian Lucas Rösler, der zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt wurde.

Die Bitterfelder hielten jeden Durchgang bis in die Schlussphase hinein offen und besaßen stets die Chance auf einen Satzgewinn. So lagen die Gäste im zweiten Durchgang sogar 19:17 vorn, konnten die Führung aber nicht ins Ziel retten. Auch im letzten Satz blieb die Partie bis zum 22:22 völlig offen. Mit drei Punkten in Serie machten die Münchner jedoch den Einzug ins Viertelfinale endgültig perfekt.