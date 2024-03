Hildesheim - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen sind im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden. Der Aufsteiger verlor am Freitag auch das zweite Duell der Serie „Best of Three“ bei den Helios Grizzlys Giesen glatt in drei Sätzen 0:3 (20:25, 14:25, 16:25). Den größten Anteil am Sieg der Gastgeber nach 71 Minuten hatte Niklas Breilin, der zum wertvollsten Spieler gewählt wurde.

Die Bitterfelder konnten den Favoriten nur im ersten Durchgang etwas ärgern, als sie sich nach einem 11:18-Rückstand auf 18:21 herankämpften. Doch am Ende sicherten sich die Giesener den Satzgewinn und dominierten in den beiden folgenden Durchgängen. Die Gastgeber besaßen eine größere Durchschlagskraft im Angriff und leisteten sich auch weniger Annahmefehler.