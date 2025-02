Nach nur 68 Minuten verlieren die Gastgeber in drei Sätzen. Es ist die 14. Niederlage in Folge für Bitterfeld-Wolfen.

Bitterfeld kassiert 14. Niederlage in Folge.

Friedersdorf - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen kommen über die Rolle des Punktelieferanten in der Bundesliga nicht hinaus. Der Tabellen-Vorletzte unterlag dem SWD powervolleys Düren nach nur 68 Minuten 0:3 (15:25, 18:25, 20:25) und kassierte damit die 14. Niederlage in Folge. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatte Francois Huetz, der zum wertvollsten Spieler der Begegnung gewählt wurde.

Die Hausherren konnten nur im zweiten Satz das Geschehen phasenweise offen gestalten und bis zum 14:16 mithalten. Die anderen beiden Durchgänge dominierten die Gäste, die sich im Angriff weniger Fehler leisteten als die Bitterfelder.