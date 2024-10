Auch im fünften Anlauf kann der VC Bitterfeld-Wolfen nicht gewinnen. In der entscheidenden Phase unterlaufen dem Gastgeber zu viele Fehler.

Friedersdorf - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen warten weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt verlor ihr Heimspiel gegen WWK Volleys Herrsching glatt in drei Sätzen (16:25, 21:25, 21:25). Den größten Anteil am Erfolg der Bayern hatte Eric Burggräf, der zum wertvollsten Spieler der Begegnung gewählt wurde.

Die Gastgeber verschliefen den ersten Durchgang, steigerten sich dann aber. Bis zum 20:20 hielten die Bitterfelder das Geschehen völlig offen und konnten auf den Satzausgleich hoffen. Doch in der entscheidenden Phase unterliefen den Hausherren zu viele Fehler, die von den Gästen bestraft wurden.

Ähnlich verlief der dritte Durchgang. Nach einer 5:3-Führung gerieten die Bitterfelder mit 8:11 in Rückstand, waren aber beim 19:20 wieder dran. Mit drei Punkten in Serie raubten die Gäste ihrem Kontrahenten die letzte Hoffnung auf einen möglichen Satzgewinn.