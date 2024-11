Düren - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben in ihrem neunten Saisonspiel ihre achte Niederlage kassiert. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt verlor am Sonntag ihr Gastspiel bei SWD powervolleys Düren nach nur 74 Minuten glatt in drei Sätzen (20:25, 14:25, 19:25) und bleibt damit in der Bundesliga-Tabelle Vorletzter. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatte Matthew Neaves, der zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt wurde.

Die Gäste, die im zweiten Durchgang chancenlos waren, konnten nur im ersten und dritten Satz phasenweise mithalten. Im ersten Durchgang blieben die Bitterfelder bis zum 14:16, im dritten bis zum 16:18 auf Schlagdistanz. Aber ernsthaft gefährden konnte der Tabellen-Vorletzte die Dürener nicht. Die Gäste leisteten sich einfach zu viele Aufschlag- (16) und Annahmefehler (9), die Hausherren dagegen nur elf beziehungsweise fünf. Außerdem scheiterten die Bitterfelder zu häufig am gegnerischen Block.