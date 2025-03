Noch im Alter von 17 Jahren soll er seinen Vater getötet haben. Jetzt wird gegen ihn am Landgericht Magdeburg verhandelt.

Magdeburg - Ende März beginnt am Landgericht Magdeburg der Prozess gegen einen jungen Mann, der als 17-Jähriger seinen Vater getötet haben soll. Gegen den inzwischen 18-Jährigen verhandelt die Jugendstrafkammer komplett nichtöffentlich, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Bis Ende Mai sind neun Verhandlungstage angesetzt. Am 24. Oktober 2024 soll der damals 17-Jährige in Walbeck seinem Vater das Leben genommen haben, Details wurden nicht mitgeteilt. Die Anklage geht den Angaben zufolge vom Mordmerkmal niedrige Beweggründe aus.