Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt ungemütlich. Neben Wolken und leichtem Regen soll es laut Wetterdienst auch stürmisch werden. Das sind die aktuellen Aussichten für Sachsen-Anhalt.

Sturm auf dem Brocken: So wird das Wetter am Valentinstag in Sachsen-Anhalt

Der Valentinstag und Donnerstag wird von Wolken, Sturm und Regen in Sachsen-Anhalt begleitet.

Magdeburg - Wolken und leichter Regen erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt am Mittwoch. Dabei kommt es am Vormittag noch zu leichtem Frost und Glätte im Oberharz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Tagesverlauf treten auf dem Brocken zum Teil schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 90 Kilometern pro Stunde auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad.

Lesen Sie auch: Wetter im Februar: Regen, Frost und milde Temperaturen - Das sagen die Bauernregeln

So wird das Wetter am Donnerstag in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt, zeitweise wird Regen erwartet. Auf dem Brocken kommt es weiterhin zu einzelnen Sturmböen. Die Temperaturen fallen 4 bis 7 Grad.

Der Donnerstag bleibt bewölkt und zunächst regnerisch. Im weiteren Tagesverlauf klingt der Regen dann ab. Auf dem Brocken werden stürmische Böen erwartet - bei milden Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad. Nachts halten sich die Wolken am Himmel, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad.