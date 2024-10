Nun kommt US-Präsident Biden doch noch in die deutsche Hauptstadt. Der abgesagte Besuch wird nachgeholt. Er dauert nur ein paar Stunden - doch in Berlins Mitte gilt eine Art Ausnahmezustand.

US-Präsident Joe Biden steigt am Flughafen in Berlin aus der Airforce One.

Berlin - Die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen für den nachgeholten Besuch von US-Präsident Joe Biden in Berlin sorgen heute in Berlin für erhebliche Behinderungen. Autofahrer müssen sich auf Straßensperrungen einstellen. Fahrgäste von S-Bahnen und Regionalzügen müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Auch der Fernverkehr der Bahn ist zeitweise betroffen.

Besonders stark sind die Sicherheitsvorkehrungen im Bereich rund um den Potsdamer Platz, wo Biden im Hotel Ritz-Carlton wohnt. Abgesperrt wird jeweils auch die Umgebung von Schloss Bellevue und vom Kanzleramt.

Biden trifft im Tagesverlauf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD). Der US-Präsident wird sich nur 19 Stunden in Berlin aufhalten. Doch da er zu den Politikern gehört, die die höchste Sicherheitsstufe haben, sind die Auswirkungen groß.

Sperrungen und Ferienbeginn zugleich

Verkehrsteilnehmer sollten die genannten Bereiche meiden und möglichst weiträumig umfahren, hieß es von der Verkehrsinformationszentrale. Insbesondere bei der Abreise des Präsidenten könne es „zu massiven Verkehrseinschränkungen kommen“, hieß es. Erschwerend kommt der Beginn der Herbstferien an den Berliner Schulen dazu.

Die Verkehrsinformationszentrale geht angesichts der Kombination der ersten Reisewelle und des Biden-Besuchs von massiven Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr aus. Autofahrer sollten wegen des Verkehrs und zahlreicher Baustellen mit Verzögerungen auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen rechnen. Auch bei einem Reisebeginn am späten Freitagabend und am Samstagmorgen könne es noch zu Störungen kommen.

Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr

Bereits am Donnerstagnachmittag kam es zu Ausfällen bei der S-Bahn, wie das Unternehmen mitteilte. Auf anderen Strecken wurde ausgedünnt. Am Freitag sollen die Einschränkungen geringer ausfallen. S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Bahnhof Zoo werden zeitweise nicht oder seltener fahren, weil die Strecke am Schloss Bellevue entlangläuft, wo Biden empfangen wird. Auch bei den Regionalzügen und vielen Fernzügen mit Halt am Hauptbahnhof gibt es Änderungen.

Scharfschützen und Polizeikontrollen auf der Spree

Die Berliner Polizei erhält Unterstützung von der Bundespolizei und aus anderen Bundesländern. Angaben dazu, wie viele Polizisten im Einsatz sein werden, gab es zunächst nicht.

Zum üblichen Programm bei derartigen Besuchen im Regierungsviertel gehören Scharfschützen der Polizei auf Gebäuden, Boote der Wasserschutzpolizei auf der Spree, Hundestaffeln zur Sprengstoffsuche, ein gesperrter Luftraum gegen Angriffe von oben sowie moderne technische Geräte, die den Flug und die Steuerung von Drohnen stören.