Ein Blick auf die Ausgebrannten Umkleidekabinen des Schwimmbads Ein Feuer im Van-Ameren-Bad in Emden sorgte für einen Großeinsatz.

Aurich/Emden - Im Prozess um den verheerenden Brand im Emder Van-Ameren-Bad will die Große Jugendkammer des Landgerichts Aurich am Mittwoch (9.00 Uhr) die Urteile sprechen. Vor Gericht stehen ein heute 18-Jähriger und ein 26-Jähriger. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem schwere Brandstiftung vor. Die Männer sollen im Juli vergangenen Jahres in das Freibad eingebrochen sein und Bargeld gestohlen haben. Dann sollen sie Feuer gelegt haben - laut der Staatsanwaltschaft wohl, um ihre Spuren zu verwischen. Durch den Großbrand entstand ein Schaden von rund zwei Millionen Euro. Zudem ist ein 19-Jähriger angeklagt, der den beiden geholfen haben soll.