Magdeburg/Halle - Das Oberverwaltungsgericht in Sachsen-Anhalt will am Donnerstag (10.00 Uhr) über die Wirksamkeit der Waffenverbotszone in Halle entscheiden. Eine Privatperson aus Halle hatte Ende 2021 gegen den waffenfreien Bereich in der Nähe des Hauptbahnhofs geklagt.

Sollte das Gericht die entsprechende Verordnung der Polizeiinspektion Halle für unwirksam erklären, würde das Waffenverbot gekippt, sagte eine Gerichtssprecherin - allerdings nicht unmittelbar, sondern erst wenn das Urteil rechtskräftig sei. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

Die Waffenverbotszone in Halle war die erste in Sachsen-Anhalt. Sie wurde zum 16. Dezember 2020 im Bereich Riebeckplatz eingerichtet. Somit darf dort niemand Waffen oder Messer mit fester oder feststellbarer, mehr als vier Zentimeter langer Klinge dabeihaben. Dort gab es zwischen 2018 und 2020 laut Polizei mehr als 20 Straftaten mit Messern als Tatmittel.