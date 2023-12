Bremen - Der Prozess um Kokain-Schmuggel am Containerhafen in Bremerhaven soll am Mittwoch (09.30 Uhr) zu Ende gehen. Nach den Plädoyers will das Landgericht Bremen ein Urteil verkünden, wie ein Gerichtssprecher bestätigte. Die vier Angeklagten sollen vier andere Männer beauftragt haben, rund 37 Kilogramm Kokain aus einem Kühlcontainer zu holen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten zwischen 22 und 35 Jahren gemeinschaftliche Einfuhr von Betäubungsmitteln vor. Ein Mitarbeiter des Containerumschlagunternehmens North Sea Terminal Bremerhaven habe den Vorfall im April beobachtet und den Zoll alarmiert. So flog der Schmuggel auf. Beim Prozessauftakt hatte sich keiner der vier Männer aus dem hessischen Bad Hersfeld nördlich von Fulda zu den Vorwürfen geäußert.