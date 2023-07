Erfurt - Im Prozess um mögliche kartellrechtliche Verstöße bei der Holzvermarktung in Thüringen will das Landgericht Erfurt am Freitag (11.30 Uhr) eine Entscheidung fällen. Ein internationaler Prozessfinanzierer hat das Land wegen des Agierens der Landesforstanstalt sowie anderer Waldbesitzer beim Holzverkauf verklagt. Es geht um Schadenersatz in Höhe von rund 30 Millionen Euro.

Hintergrund ist, dass die Landesforstanstalt über einen längeren Zeitraum die Holzvermarktung nicht nur für den Staatsforst, sondern auch für private und kommunale Waldbesitzer übernommen hatte. Dieses Vorgehen hatte in der Vergangenheit auch das Bundeskartellamt kritisch gesehen.