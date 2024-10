Frankfurt/Oder - Im Prozess um den Tod eines Drogenkuriers soll am Landgericht Frankfurt (Oder) am Montag (9.00 Uhr) ein Urteil gesprochen werden. Angeklagt ist ein 32-jähriger Deutscher. Er soll sich laut Anklage mit dem Drogenkurier im vergangenen Jahr in Gosen bei Erkner verabredet haben, um Geld und Drogen von ihm an sich zu nehmen.

Schließlich soll er durch die geöffnete Autofensterscheibe mit einem Messer in den Hals des Opfers gestochen haben. Dann steckte er laut Anklage das Auto des Kuriers in Brand. Hauptbelastungszeuge war ein 33-jähriger Mann, der ebenfalls am Tatort anwesend gewesen sein soll.