Hannover - Im Prozess um einen Mordversuch mit Quecksilber an einem einjährigen Mädchen wird an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) das Urteil im Landgericht Hannover erwartet. Angeklagt ist der 30 Jahre alte Vater des Kindes und seine 34 Jahre alte frühere Lebensgefährtin. Beide hatten den Vorwurf des gemeinschaftlichen versuchten Mordes zunächst bestritten. Kurz vor Prozessende räumten sie ein, dem Mädchen am 24. Juli 2023 gemeinsam Quecksilber in den linken Fuß und rechten Knöchel gespritzt zu haben. Er habe seine Tochter aber nicht töten wollen, sagte der Deutsche. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Mann aus Springe in der Region Hannover eine zwölfjährige Gefängnisstrafe und für die 34-jährige Deutsche elf Jahre Haft gefordert.