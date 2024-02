Mühlhausen - Viele Tränen sind am ersten Tag des Prozesses um einen Autounfall in Thüringen mit sieben Toten geflossen - am Freitag (9.00 Uhr) werden am Amtsgericht in Mühlhausen nun Plädoyers und Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er betrunken und zu schnell das unfallverursachende Auto gefahren habe. Zudem habe er keinen Führerschein gehabt. Angeklagt ist der 35 Jahre alte Mann unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in sieben Fällen. Beim Prozessauftakt hatte er über seinen Verteidiger erklären lassen, dass er die Vorwürfe in vollem Umfang einräume. Angehörige der teils sehr jungen Opfer sind Nebenkläger in dem Prozess vor dem Schöffengericht.

Sieben Menschen starben bei dem Autounfall Anfang April 2023 in der Nähe des thüringischen Bad Langensalza: Drei Männer und zwei Frauen im Alter von 19 Jahren, sowie ein 60-Jähriger und ein 44 Jahre alter Mann. Eine damals 73-Jährige und ein damals 45 Jahre alter Mann wurden zudem schwer verletzt. Auch der Angeklagte schwebte eine Zeit lang in Lebensgefahr.