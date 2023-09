Erfurt - Im Verfahren wegen eines Wohnhausbrands mit mehreren Toten und Verletzten in Apolda ist am Dienstag (9.00 Uhr) ein Urteil möglich. Am Landgericht Erfurt ist ein 36 Jahre alter Mann unter anderem wegen vierfachen Mordes und versuchten Mordes in 14 weiteren Fällen angeklagt. Im Laufe des Prozesses räumte der Bulgare bereits ein, Ende August vergangenen Jahres mit zwei gefüllten Benzinkanistern das Mehrfamilienhaus in Apolda in Brand gesetzt zu haben. Er habe aber niemanden töten wollen, so der Angeklagte. Stattdessen habe er einige der Hausbewohner nur erschrecken wollen - auch weil er sich mit diesen um 250 Euro gestritten habe.

Einem Gutachter zufolge hat der Mann zwar eine schwere Persönlichkeitsstörung. Bei der Tat sei er aber voll schuldfähig gewesen, so die Experteneinschätzung. Zwischenzeitlich stand die Frage im Raum, ob der Angeklagte wegen psychischer Erkrankungen überhaupt schuldfähig sei.

Bei einer möglichen Verurteilung wegen Mordes könnte auch die sogenannte besondere Schwere der Schuld geprüft werden. Wird diese festgestellt, ist eine vorzeitige Entlassung des Mannes aus dem Gefängnis nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen.