Magdeburg - Im Fall eines 18-Jährigen aus Magdeburg, der seine Mutter und einen neuen Jahre alten Bruder ermordet haben soll, wird am Freitagvormittag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann zweifachen Mord vor, dazu versuchten Mord in drei Fällen.

Anfang März soll der 18-Jährige mehrfach auf seine zum Teil schlafenden Geschwister und die Mutter eingestochen haben. Drei Geschwister überlebten die Tat teilweise mit schweren Verletzungen. Der 18-Jährige, der in Aserbaidschan geboren wurde und die russische Staatsangehörigkeit besitzt, lebte mit seiner Familie in einer kleinen Wohnung in Magdeburg. Laut Anklage soll das fortschreitende Gefühl, nicht genügend Privatsphäre in der Wohnung zu haben, zu der Tat geführt haben.