Halle - Der Rechtsextremist Sven Liebich könnte das erste Mal zu einer Haftstrafe verurteilt werden. In einem seit Mitte Mai vor dem Amtsgericht in Halle laufenden Prozess will die Kammer am Donnerstag ein Urteil sprechen. Während die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Beleidigung und Volksverhetzung eine zweijährige Haftstrafe forderte, plädierte die Verteidigerin von Liebich für einen Freispruch ihres Mandanten.

Der Prozess ist nicht der erste gegen Liebich. In der Vergangenheit beschäftigte sich neben dem Amtsgericht beispielsweise auch das Landgericht in Halle mit Vorwürfen gegen den Rechtsextremisten aus Merseburg (Saalekreis). Der 1970 geborene Liebich wurde bislang jedoch nur zu Geldstrafen verurteilte. Seit 2014 veranstaltet er regelmäßig Demonstrationen - viele davon auf dem Marktplatz in Halle.