Südliches Anhalt - Die Ursache des schweren Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 138 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit einem Toten und einem Schwerverletzten ist noch immer unklar. Der 63-jährige Schwerverletzte soll zeitnah zu dem Unfallhergang befragt werden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Da es keine Zeugen gegeben habe, könne die Polizei den Unfall bisher nicht rekonstruieren, hieß es weiter.

Am Montagmittag waren im Ortsteil Radegast der Stadt Südliches Anhalt ein Transporter und ein Lkw frontal zusammengestoßen. Der Fahrer des Transporters starb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.