Hannover - Zu dem Unfall zwischen zwei Stadtbahnen in Hannover ist es offenbar wegen eines Fehlers an einer Weiche gekommen. Eine der beiden Stadtbahnen habe am Dienstag nicht wie geplant die Gleise gewechselt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wieso der Gleiswechsel nicht funktionierte, war demnach zunächst nicht bekannt. Bei dem seitlichen Zusammenprall der beiden Züge in einem Kreuzungsbereich wurden 16 Menschen verletzt - 6 von ihnen kamen in Krankenhäuser.

Die Strecke im Osten von Hannover wurde am frühen Mittwochmorgen wieder freigegeben. Zuvor war sie für etwa sieben Stunden gesperrt gewesen, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen im Nahverkehr sowie Behinderungen im Autoverkehr. Die beiden Züge waren entgleist und wurden mit Spezialfahrzeugen wieder auf die Gleise gehoben. Sie wurden anschließend zum Betriebshof zurückgebracht. Die Beamten gaben den Schaden mit 700.000 Euro an.