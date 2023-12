Hertha-Trainer Dardai will mit seiner Mannschaft die Erfolgsserie der vergangenen Wochen fortsetzen. Vor dem letzten Spiel des Jahres sollen Unkonzentriertheiten unbedingt vermieden werden.

Pal Dardai steht am Spielfeld.

Berlin - Nach acht Pflichtspielen ohne Niederlage fordert Hertha-Trainer Pal Dardai eine totale Fokussierung auf den Jahresabschluss in der 2. Liga. „Wir brauchen die letzten Reserven, um alles für drei Punkte zu geben“, sagte der 47-Jährige am Donnerstag im Hinblick auf das letzte Hinrundenspiel daheim gegen den VfL Osnabrück am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Niedersachsen sieht Dardai vor allem auch Gefahren im Unterbewusstsein der Spieler. „Urlaubsgefühle können gefährlich werden. Ich habe es als Spieler selbst erlebt“, sagte der Ungar, der seinen Profis auch verboten hat, daheim über die freie Zeit nach dem Spiel gegen den Aufsteiger und etwaige Urlaubspläne mit den Lebensgefährtinnen zu reden: „Wenn alle an den Urlaub denken, fehlen im Zweikampf 20 Zentimeter.“

Zudem wird der Trainer angesichts von verletzten und angeschlagenen Spielern eine gute Balance zwischen intensivem Training und Regeneration finden müssen. Am Mittwoch konnten gerade einmal 17 Spieler am laut Dardai „intensiven Training“ teilnehmen.

Trotz der personellen und möglicherweise mentalen Probleme nimmt Dardai die Spieler in die Pflicht. Er sei zwar mit den derzeitigen 24 Punkten zufrieden, „wenn die Jungs drei Punkte holen, bin ich mehr als zufrieden.“