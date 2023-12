Bremen - Der Bremer Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag nicht öffnen. Wegen des anrollenden Sturmtiefs Zoltan bleibe der Markt geschlossen, wie die Veranstalter auf ihrer Webseite mitteilten. Auch in Bremerhaven bleiben die Buden laut einer Mitteilung geschlossen.

Ein sicheres Erleben des Weihnachtsmarktes sei unmöglich, teilte die Bremerhavener Marketingabteilung mit. An den kommenden zwei Tagen solle der Besuch des Marktes aber wieder regulär möglich sein. Die Veranstalter in Bremen gaben noch keine Auskunft zu den kommenden Tagen.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat Sturmfluten für Elbe, Weser und Ems in Norddeutschland vorhergesagt. Der Höhepunkt könnte am Freitagvormittag erreicht werden, wie das Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst rechnete gleichzeitig für den Donnerstag mit schweren Sturmböen an Land und teils orkanartigen Böen an der Küste.